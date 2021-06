Je test beaucoup de distributions Linux et je suis à ça prés d'en adopter une mais ma nature perfectionniste et minimaliste l'emporte sur tout le reste.Je garde toujours une machine virtuelle Windows 10 en stock mais la nature intrusive de cet OS et le fait que j'ai ni besoin de jouer aux derniers jeux, ni besoin d'Office 365 fait que je m'en passe au quotidien.J'ai un PC qui date de 10 ans (2011) avec un processeur Intel Xeon de première génération (8 cœurs logiques, 2,5 Ghz) et il fait pas mal de bruits donc faut que je le ménage le vieux coucou. Il me fallait un OS minimaliste, qui fasse le job, ne fasse pas hurler le poste et tourne comme un charme.Mon choix s'est tourné vers Xubuntu et plus particulièrement son environnement XFCE qui est peu gourmand en ressources (minimum 500 mo). Il y a aussi Manjaro XFCE que j'apprécie malgré quelques bugs, faudrait que je me penche dessus.Au final quand tu manipule bien le CLI (command line interface), tu te sent comme l'informaticien dans les films hollywoodiens