Dommage que cet esprit DIY soit moins présent sous nos latitudes car vivant dans l'aisance, il ne nous traverse pas l'esprit de comprendre comment fonctionne les objets du quotidien. Nous préférons achetés du prêt à consommer et pas nous casser la tête. Pourtant, il y a rien de plus enrichissant et de plus grisant que d'apprendre par sois même et de mettre en place des solutions qui peuvent changer la vie des gens et les rendre plus autonomes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beaucoup de gens se plaignent de leur FAI, mais Brandt Kuykendall a fait quelque chose. Habitant de la petite ville de Dillon Beach, en Californie, il a trouvé que le service de sa ville était trop lent et trop cher. Il a donc lancé un fournisseur d'accès à Internet dans son garage.Il a fallu à Brandt des mois de chasse aux entreprises pour avoir accès à l'infrastructure Internet, mais une fois qu'il a lancé Dillon Beach Internet, ses voisins ont réclamé l'accès à son réseau plus rapide, moins cher et mieux desservi.Le coût des données en Afrique du Sud étant parmi les plus élevés du continent, comment peut-on espérer que les communautés rurales pauvres puissent se connecter et rejoindre la quatrième révolution industrielle ?Le village de Mankosi a été à l'avant-garde d'une expérience visant à combler le fossé Internet et à faire du wifi bon marché une réalité. Ce projet pourrait avoir des répercussions majeures sur des communautés similaires dans le monde entier.Lorsqu'il s'agit de l'internet, nos connexions sont généralement contrôlées par les entreprises de télécommunications. Mais un groupe de personnes à Détroit essaie de changer cela. Motherboard a rencontré les membres de l'Equitable Internet Initiative (EII), un groupe qui construit ses propres réseaux sans fil à partir de rien afin de fournir un internet abordable et à haut débit pour éviter la création d'un système de classes numériques.À Cuba, il n'y a pratiquement pas d'Internet. Tout ce qui est autre que les chaînes de télévision d'État est interdit. Les publications sont limitées aux journaux et magazines approuvés par l'État. Telle est la loi. Mais, à la manière typiquement cubaine, la loi n'empêche pas l'existence d'un vaste système souterrain de distributeurs et de consommateurs de médias de divertissement et d'information."El Paquete Semanal" (le paquet hebdomadaire) est un trésor hebdomadaire de contenu numérique - allant des films américains aux PDF de journaux espagnols - qui est rassemblé, organisé et transféré par un réseau humain de coureurs et de revendeurs dans tout le pays. C'est une opération prodigieuse et rentable.