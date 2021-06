Salut, ma femme se rends à Paris cette semaine à Marly Le Roi, Elle arrivera directement à Bercy. Donc elle prendra ensuite le métro de Bercy pour prendre la direction de St Lazare via la ligne 14 Mairie de Saint Ouen puis à St Lazare, changement de ligne ! Direction Marly Le Roi via la ligne L Sopa Saint Nom la breteche - forêt de marly Ma question est la suivante : quel ticket ma femme doit acheter dans le metro à Bercy pour effectuer la totalité de son trajet ? Un simple ticket à 1,90€ ticket t+ suffit ? Elle doit en fait prendre une fois le métro à Bercy jusqu'à St Lazare puis ensuite le train (ligne L) de St Lazare jusqu'à Marly Le Roi ? ou c'est un métro également ? Niveau sens de l'orientation c'est 0 pour elle ! je delete l'article demain, merci pour votre aide

Like

Who likes this ?

posted the 06/27/2021 at 09:24 PM by ioop