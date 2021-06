On peut dire que l'année 2021 ne fut pas joyeuse en jeux vidéo en tous cas pour ma part. Depuis le début d'année je ne cesse de rattraper mon retard sur certains jeu que je voulais faire qui date d'un an ou deux.



J'avais énormément d'attente sur certains jeux annoncé l'année passé qui devaient normalement sortir cette année. La faute au covid pour la plupart mais aussi pour certains a du peaufinage pour un meilleur rendu. Je comprends totalement leur décision et je n'écrit pas cette article pour me plaindre.



Je me dis juste par curiosité est-ce que cette promesse de décalage en 2022 sera tenu pour tout les jeux ? ceux annoncé l'année passé qui sont pas encore sortit et les annonce de cette année. Si cette promesse est tenu 2022 sera vraiment insane! Tout le monde sera content !



Quels sont vos plus grande attente pour 2022 ?

La promesse sera t'elle tenu ? A vos claviers !