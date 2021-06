Je me suis enfin acheter Yakuza 7.(Ça faisait longtemps que je n'avais pas décroché d'un jeuMais je ne comprend pas le système de machine à sous.J'ai beau faire des alignements mais je ne reçois pas de jetons.En gros comment valider son gain ?

posted the 06/26/2021 at 09:54 PM by gunstarred