J'ai appris hier la sortie de la démo et j'ai appris en même temps que le jeu était un rpg tour par tour.

Je savais même pas que le 1 était aussi au tour par tour, c'est dire que personne n'avait entendu parler de ce jeu.

Donc ca me parait deja un peu plus logique de sortir 2 monster hunter la même année sur la même console vu que l'approche n'est pas la même.



La 1ere chose qui frappe c'est la qualité de la mise en scène et la beauté des cinématiques alors que la cible du public est plutôt jeune je pense. Les moyens ont été mis dans les cinématiques et j'ai été surpris de voir ca.



Pour le reste, visuellement c'est plutot joli pour de la switch, même si ca pixel pas mal et que je trouve le jeu un peu trop coloré.



Le gameplay tour par tour est pas trop mal, avec ce systeme force-technique-vitesse (pierre-feuille-ciseau). Par contre les humains font vraiment pas beaucoup de dégats comparé aux monstres avec nous, je sais pas si faire comme pokemon aurait pas été plus pertinent avec l'humain qui donne des ordres au lieu d'etre dans le combat avec les monstres.



J'espere que le système d'oeufs n'est pas trop aléatoire pour esperer avoir un monstre rare. Il manquerait plus que le jeu soit un gacha game...



Chaque monstre a ses compétences sur le terrain comme pokemon, c'est pas mal.



Bref une bonne surprise, si seulement pokemon arceus pouvait avoir la même qualité graphique, on dirait vraiment que MHS2 essaie de prendre une part de marché de pokemon, et vu que le public est friand de pokemon sur switch, ca pourrait etre une bonne chose d'avoir un vrai concurrent à pokemon pour que gamefreak se réveille et propose quelque chose enfin à la hauteur graphique des ventes faramineuses de chaque pokemon.