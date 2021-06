En ce moment sur la chaîne :

★ Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (PS4 retro)



Prochaine réception :

★ Rien de prévu avant fin aout

Qualité du stream : 1080p@60fps

Au cas ou vous ne verrez pas le stream, voici les liens :

Live Twitch :

Cliquez ici

Live Youtube :

Cliquez ici

Rediffusions Twitch :

Rediffusions Youtube :

On reteste ça, c'est une béta, donc risque de crash, difficulté à trouver une game, etc ... (ce n'est pas la version finale du jeu, loin de là, on est surtout là pour tester les serveurs). On basculera ensuite sur les JO de Tokyo[url=][/url]