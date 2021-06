On va tester ça, c'est une béta, donc risque de crash, difficulté à trouver une game, etc ... On basculera ensuite sur les JO de TokyoOn testera aussi prochainement Borderlands 3 (Découverte sur Stadia) en live Youtube avant la fin du week end ^^[url=][/url]

posted the 06/24/2021 at 11:01 AM by ioop