Ocarina Of Time / Majora's Mask

Ogre Battle 64 - Person of Lordly Caliber

Jet Force Gemini

Paper Mario

Bomberman 64

Salut !Je serais curieux de connaître votre top 5 N64, à l'occasion des 25 ans de la machine !Pourquoi un top 5 ? Parce qu'un top 10 on retrouverait trop facilement l'ensemble des jeux majeurs de la ludothèque. Là faut faire des choix très difficiles !Le mien :Alors oui je fais une exception pour OoT et MM, mais je peux pas dissocier les deux c'est plus fort que moi !