En attendant Shenmue 4 (lol)...et le dessin animé, la saga revient avec un goodies assez inattendu mais plutôt cool et luxueux,une boîte à musique aux couleurs du miroir Phénix, et aux sonorités du thème de Shenhua.C'est limité à 250 exemplaires et dédicacé par le compositeur Ryuji Iuchi, rien que ça !Disponible chez Wayo Record: