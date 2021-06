Alors bon, je sais pas si quelqu'un a déjà fait la remarque, mais aussi bien sur Reddit, Resetera et Gamekyo, j'ai pas vu ce rapprochement.En effet, j'ai vu le trailer de Zelda et comme tout le monde j'ai été un peu déçu par sa courte durée.On ne voit pas énormément de choses nouvelles, si ce n'est en termes de décors ces îles flottantes.Alors je sais pas pour vous, mais moi ça me fait vraiment penser à la Terre d'Or ou Terre Sacrée de Zelda A link to the Past dans le style :Et A Link Between Worlds :On voit d'ailleurs des marques tirant sur le vert pâle sur les colonnes greco-romaines.Et dans BotW 2, des inscriptions vertes sont visibles sur les "Torii" et les ruines des îles flottantes.Sachant qu'en plus, les Torii sont censés séparer l’enceinte sacrée d'un sanctuaire de l’environnement profane...De plus, on voit que la malice se répand au sol via le cratère sous le château d'hyrule...Va-t-on jouer le moment crucial où le sceau des sages scellant Ganondorf est finalement brisé (ça c'est confirmé), mais que cela ouvre la voie vers la Terre d'Or ?Du coup, va-t-on assister à la transformation de la Terre d'Or en Monde des Ténèbres par Ganondorf ou du moins tenter de l'en empêcher ?Ça se trouve, ils vont mixer les deux. Retourner dans le temps et sur la Terre d'Or pour trouver un pouvoir capable d'empêcher Ganondorf d'en prendre possession et de la transformer en Monde des ténèbres.Bref, ça s'annonce très intéressant du point de vue Lore, et franchement c'est juste exactement ce que je demandais dans un commentaire peu de temps avant la diffusion du trailer sur l'article de Opthomas : https://www.gamekyo.com/blog_article455938.html