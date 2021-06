Les Royaumes :

Je dirais que dans ce trailer, nous voyons au moins 4 royaumes, voire plus.



1er Royaume : Le château d'"or" survolé par des dragons et ses plaines verdoyantes mais aussi désolées, car il abrite aussi un marais :





2ème Royaume : La montagne/Volcan et sa forêt automnale :





3ème Royaume : Le château sur la montagne avec à son pied une ville/forêt à moitié submergée par les eaux et plongée dans la brume. Plusieurs images du village et de la forêt ont été communiquées par From Software :





4ème royaume : Le château de style gothique entourée d'un aura bleu. L'école des magiciens en somme :





5ème Royaume : Un Royaume sous la neige, trouvé dans les leaks, mais également avec l'image de la main géante, on retrouve le vase géant dans le trailer :





Enfin, probablement au pied de l'Erd Tree et dans la partie Est du premier royaume, celui de l'antiquité/aux inspirations romaines, dont les ruines sont parsemées dans le 1er royaume ou + et dont retrouvera les temples dans les grottes :





Royaume Inconnu : Trouvé sur les leaks, il peut s'agir d'un Royaume aux inspirations orientales. Il est situé dans une grotte :





La localisation des royaumes :





N'hésitez pas à zoomer énormément pour voir les royaumes sur l'image!

1er Royaume :



Boss :



L'homme Scorpion (Le prince du royaume ?) :





Le Roi avec la Hache :





Le Loup en armure dans la Tour brisée du château d'or :





Demi-Boss :



Le char de feu :





Le chevalier de ronce :





Le chevalier ailé (ici je pense que nous avons affaire à une sorte de Pursuer de Dark Souls 2) que l'on affronte dans les plaines du 1er Royaume, mais aussi probablement dans le château d'or car on le voit également dans le passage avec la Reine à 2m35 :



Boss de la plaine du 1er Royaume :



Le chevalier géant :





Le dragon du Roi qui va survoler la plaine du 1er Royaume, mais également l'île en ruine à l'est du château d'or comme montré dans les leaks :



2ème Royaume :



Dragon à 4 ailes, localisé dans le volcan de feu :



4ème Royaume :



Le magicien avec son masque du "Father" :





Le boss "marmitte", les vitres de la salle correspondent à celles du château :



5ème Royaume (zone de montagnes enneigées) :



La main géante :



Au pied de l'arbre, ou dans une zone souterraine :



Le boss mi-cerf mi-arbre aux bois bleus :





La valkyrie :





Le mini roi ? :





La valkyrie :



Elle n'a en fait qu'un seul membre valide :





Ici, sa jambe gauche à une texture de peau (la même que sur le premier artwork du reveal de 2019), et une vis au genou, c'est donc une prothèse de jambe.



De même, sa jambe droite est coupée en dessous du genou, on peut le voir sur cette image :







Divers :



Les ruines sur lesquelles le dragon nous attaque, à l'ouest du chateau d'or :





Mes théories :



L'arbre est transparent. Il y a également sur l'image du 2ème royaume, le volcan donc, un pilier bleu transparent à droite. Comme s'ils semblaient appartenir à une autre dimension.









Alors là je vais sûrement aller loin, mais je pense que le but du jeu qui est de reprendre les 6 fragments de l'Elden Ring aux demi-dieux de chacune des 6 zones, n'est en fait que la moitié du jeu.



Et, à l'image de la série Zelda, avec ses 3 triangles d'or, lorsque les 6 fragments de l'Elden Ring sont réunis, et donc les 6 boss vaincus, nous irons dans l'arbre d'or afin de pouvoir passer dans cette autre dimension, à la manière de Zelda A Link to the Past.



Dans Berserk, SPOILERS, le concept du monde physique et du monde astral, dans lequel les créatures étranges et autres démons vivent, est illustré. FIN DU SPOIL



Dans Elden Ring, on sait que ce Elden Ring a été brisé en 6 fragments, ce qui a amené la guerre du "Shattering", une lutte de pouvoir entre les 6 royaumes. Mais lorsque l'Elden Ring a été brisé, il a permis aux dimensions/mondes physique et astral, qui auparavant étaient bien scindés, de se mélanger. Disons qu'une ou plusieurs brèches ont été ouvertes et permettent aux créatures difformes du monde astral de passer progressivement dans le monde physique.



Le logo même d'Elden Ring suggère qu'il y aurait même 4 mondes/cercles qui s'entremêlent, ce qui serait tout de même beaucoup trop à développer, mais présent dans le lore.







De même, les possesseurs des fragments ont obtenu des pouvoirs différents, mais, et c'est ma théorie, ils ont pu voyager dans le monde astral. Ils ont mis sous leur commandement (en tout cas le roi) certains de ces monstres et ont caché leur visage pour qu'ils paraissent appartenir au monde des hommes.



C'est pourquoi nous voyons tous ces boss/demi-boss masqués, en effet ils cachent leur apparence aux communs des mortels. Et c'est pourquoi le Roi, le prince et la valkyrie ne sont pas masqués, car ils appartenaient déjà au monde des hommes.



Le Roi, que l'on voit chétif dans le premier trailer, a sûrement utilisé son pouvoir pour devenir plus puissant en se greffant les membres des vaincus, possiblement d'ailleurs ceux de la Valkyrie. Parvenir à se hisser au rang de demi-dieu grâce au pouvoir de l'Elden Ring, l'ambition sans limites des hommes, une thématique forte du jeu.



Parmi les vaincus de la guerre du Shattering, on notera probablement les géants, brûlant sous le soleil du premier trailer (probablement un pouvoir d'un des fragment qui commande au Soleil ?), et que l'on retrouve calcinés en train de tirer un chariot dans le 2ème trailer. Ces chariots seront multiples, car on voit sur l'image du dragon à 4 ailes dans le volcan de nombreux chariots à ses pieds. Suggérant éventuellement des offrandes au dragon. Peut-être s'agit-il de prisonniers en dehors de l'Entre-Terre ?



Je pense que la notion de sacrifice et de rituel sera important dans Elden Ring.



Le chevalier Loup dans la tour brisée du château d'or, possède peut-être un pouvoir de transformation. Nous retrouvons à un autre moment le joueur transformé en chevalier loup façon Berserk. Peut-être pourrons nous nous transformer après l'avoir vaincu, de la même manière que nous pouvions nous transformer en dragon dans les Souls.



Il existe des autels disséminés un peu partout sur la map. Près de la première porte du château d'or, ou encore dans une crevasse où l'on voit les invocations dans le trailer.





Sûrement des points de fast travel, comme les feux des Souls. Néanmoins, je pense que nous pourrons également obtenir le même effet de restauration en montant son camp, comme le montre le trailer. Sorte de feu de camp improvisé qui utilisera des ressources, sans possibilité de téléportation.

Petite analyse du trailer de Elden Ring + Théories.On est tous d'accord, cet E3, avec l'éclipse du 10 Juin, ne pouvait appartenir qu'à From Software qui nous a montré le trailer tant attendu, pile 2 ans après son teaser.Tout d'abord un bref récap de ce qui a été confirmé via les interviews, je me permets de linker l'article de Slad qui est plutôt complet : https://www.gamekyo.com/blog_article456196.html Bon j'avoue que je commence clairement à fatiguer... même s'il reste des sujets comme les civilisation antiques oubliées (un peu comme pour les vestiges romains oubliés du Royaume-Uni pendant le Moyen-âge), les tours qui entourent l'Erd Tree à chaque périmètre des royaumes, la présence d'un arbre géant dans chaque royaume, ou encore les nombreux ennemis formés à base de branches/racines.Peut-être à développer une autre fois ! J'espère que vous avez apprécié ces théories, et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.