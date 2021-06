Salut les gars,



Avec les histoires de vaccins qui risque de devenir obligatoire et sachant que je veux pas être exclus de la société pour insubordination, je voulait savoir si quelqu'un en sait plus sur ces vaccins et les prochains à venir (ils vont pas s’arrêter la) ?



Le prétexte du vaccin, j'y ai cru mais on sais pertinemment avec Klaus que ce n'est que l'arab...l'arbre qui cache la forêt et que tout s’accélère depuis 2020.



Je m'explique. Mon rêve a toujours était d’être un humain augmenté (plus grande vigueur, apprendre des choses rapidement etc) donc quitte à me faire piquer, je souhaite que les prochains vaccins puissent me permettre :



- De mettre à jour régulièrement mon OS interne via des patch zerma sussudio v3, v4,

- SI possible sans BSOD,

- Devenir plus intelligent, plus costaud, plus "tolérant",

- De pouvoir être localisé à distance,

- Qu'on me lis comme un livre ouvert,

- Devenir Magnéto soyons fous,



Certains vont prendre ce post pour un troll mais entre nous le transhumanisme cher à Laurent Alexandre, le plus célèbre des urologues, pourquoi pas vu qu'on va tous se faire piquer.



Merci pour vos réponses car Gamekyo est encore un des rares endroits où la liberté d'expression est encore appliqué.



PS : pas de troll s'il vous plais