L'article signé Takashi Mochizuki et Yuki Furukawa parle avant tout de ces fournisseurs d'écrans LCD qui, voyant l'OLED arriver sur smartphones, se tournent vers la réalité virtuelle. La technologie LCD est en effet plus économique et permet de meilleures résolutions. D'où une nette domination, favorisée également par le fait que les constructeurs de dalles OLED considèrent la VR comme un marché trop niche par rapport aux téléphones.Une solution OLED OLEDIl semblerait que Sony n'ait pas l'intention de faire comme tout le monde. Bloomberg nous apprend en effet que, pour le PlayStation VR 2S'appuyant sur les déclarations de personnes ayant connaissance des plans internes des parents de la PS5, nos confrères expliquent savoir que. Ce qui a au moins le mérite de ne pas contredire les propos de Hideki Nishino, vice-président senior du platform planning & management de Sony Interactive Entertainment. Celui-ci avait dit dès l'annonce qu'il n'était pas question d'une commercialisation en 2021.Reste qu'après avoir déjà dévoilé les controllers de cette solution qui se destine à mieux exploiter les caractéristiques de PS5 que le casque d'ancienne génération, on peut toujours tabler sur d'autres annonces avant le 31 décembre prochain, histoire de faire monter la sauce, qui sait, avec quelques jeux maison.