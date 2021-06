Le jeu que vous attendez le plus cette année (excepté Horizon) :(attention only démat à la sortie et assez court, les devs ont annoncés que ça se termine en un week end). Certains parlent de 10h de jeu, ça me parait beaucoup, je pense que ça va tourner autours de 6/8h max. Voilà pourquoi il sera à petit prix.suivi de : Battlefield 2042 et Tales of AriseJ'en profite également pour relancer ma vente de Ratchet avec bonus pour 52€ fdpin :