En 1880, Bell a reçu du gouvernement français le prix Volta avec une bourse de 50 000 francs français (environ 280 000 $ US en dollars d'aujourd'hui) pour l'invention du téléphone. Parmi les sommités qui ont jugé, il y avait Victor Hugo et Alexandre Dumas, fils. Le prix Volta a été conçu par Napoléon III en 1852 et nommé en l'honneur d'Alessandro Volta (inventeur de la pile voltaïque), Bell devenant le deuxième lauréat du grand prix de son histoire. Comme Bell devenait de plus en plus riche, il a utilisé l'argent de son prix pour créer des fonds de dotation (le "Fonds Volta") et des institutions dans et autour de la capitale américaine de Washington, D.C.. Parmi ces institutions figure la prestigieuse "Volta Laboratory Association" (1880), également connue sous le nom de "Volta Laboratory" et de "Alexander Graham Bell Laboratory", qui a finalement donné naissance au Volta Bureau (1887), un centre d'études sur la surdité toujours en activité à Georgetown, Washington, D.C. Le Volta Laboratory est devenu un centre de recherche et d'études sur la surdité. Le laboratoire Volta est devenu une installation expérimentale consacrée à la découverte scientifique et, dès l'année suivante, il a amélioré le phonographe d'Edison en remplaçant la feuille d'étain par de la cire comme support d'enregistrement et en incisant l'enregistrement plutôt qu'en l'indentant, des améliorations clés qu'Edison lui-même a adoptées par la suite. Le laboratoire est également le lieu où il invente avec son associé sa "réalisation la plus fière", le "photophone", le "téléphone optique" qui préfigure les télécommunications par fibre optique. Le Volta Bureau deviendra plus tard l'Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing (l'AG Bell), un centre de premier plan pour la recherche et la pédagogie de la surdité.

Unix, officiellement UNIX (parfois écrit « Unix »), est une famille de systèmes d'exploitation multitâche et multi-utilisateur dérivé du Unix d'origine créé par AT&T, le développement de ce dernier ayant commencé dans les années 1970 au centre de recherche de Bell Labs mené par Kenneth Thompson. Il repose sur un interpréteur ou superviseur (le shell) et de nombreux petits utilitaires, accomplissant chacun une action spécifique, commutables entre eux (mécanisme de « redirection ») et appelés depuis la ligne de commande.



Particulièrement répandu dans les milieux universitaires au début des années 1980, il a été utilisé par beaucoup de start-ups fondées par des jeunes entrepreneurs à cette époque et a donné naissance à une famille de systèmes, dont les plus populaires à ce jour sont les variantes de BSD (notamment FreeBSD, NetBSD et OpenBSD), GNU/Linux, iOS et macOS. La quasi-totalité des systèmes d'exploitations PC ou mobile (à l'exception des Windows NT) est basée sur le noyau de Unix. On nomme « famille Unix », « systèmes de type Unix » ou simplement « systèmes Unix » l'ensemble de ces systèmes. Il existe un ensemble de standards réunis sous les normes POSIX et single UNIX specification qui visent à unifier certains aspects de leur fonctionnement.



Le nom « UNIX » est une marque déposée de l'Open Group, qui autorise son utilisation pour tous les systèmes certifiés conformes à la single UNIX specification ; cependant, il est courant d'appeler ainsi les systèmes de type Unix de façon générale. Il dérive de « Unics » (acronyme de « Uniplexed Information and Computing Service »), et est un jeu de mot avec « Multics », car contrairement à ce dernier qui visait à offrir simultanément plusieurs services à un ensemble d'utilisateurs, le système initial de Kenneth Thompson se voulait moins ambitieux et utilisable par une seule personne à la fois avec des outils réalisant une seule tâche.

Très bonne vidéo de vulgarisation au sujet des systèmes Unix et Linux.Pour anecdote, voici le rôle qu'à jouer la France dans la fondation de Bells Lab par Alexander Graham Bell (inventeur du téléphone), laboratoire qui verra la naissance du système Unix dans les années 70.Au sujet de Unix