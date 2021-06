Avis aux amateurs de cartes Pokemon!Ayant plutôt besoins d'économies en ce moment,[pos=centre][/centre]Je précise qu'elles sont toutes les trois de très bonne qualité (directement slidées à l'ouverture et placée dans un classeur duquel elles n'ont pas bougées)Je vois plusieurs côtes (dont des très élevées) pour ces trois cartes, mais impossible de me faire une idée claire et précise de prix de revente!-Dracaufeux Holo 11/108 (XY)-Dracaufeux GX Secrète 058/051-MDracaufeu EX 101/108