Malaise de Christian Eriksen, match contre la Finlande interrompuLe Danois Christian Eriksen, victime d'un malaise ce samedi à l'Euro, s'est effondré sur la pelouse avant d'être pris en charge en plein match par une équipe médicale qui a pratiqué un massage cardiaque, entraînant l'interruption du match contre la Finlande à Copenhague. Eriksen (29 ans) s'est écroulé subitement sur le terrain juste avant la pause, les yeux écarquillés. Le match a été interrompu et ses partenaires se sont rassemblés pour former un cercle autour de lui, certains d'entre eux en larmes. (AFP)

posted the 06/12/2021 at 05:10 PM by negan