Hey Bonjour à tous! ( prochaine vidéo petite dédicasse à Gamekyo ! Promis )Dans la série Dragon BallLe fameux San Goku Super Sayan Blue est parmi nous!5 euros pièces avec socle de décoration pour le combat contre Freezer!Petite figurine de 14.5 cm de Wish! Oui vous m'avez bien entendu!Pourtant malgré quelques détails, en présentation le tous rend super bien!D'ailleurs qu'elle est votre forme favorite de Goku ?

posted the 06/11/2021 at 05:34 PM by figurinedbz