Tiré du site officielL'ordre d'or a été anéanti.Levez-vous, Sans-éclat, et puisse la grâce guider vos pas. Brandissez la puissance du Cercle d'Elden. Devenez Seigneur de l'Entre-terre.Dans l'Entre-terre où règne la reine Marika l'Éternelle, le Cercle d'Elden, source vitale de l'Arbre-Monde, fut brisé.Les descendants de Marika, tous des demi-dieux, revendiquèrent les éclats du Cercle d'Elden, également appelés runes majeures.Ainsi débuta l'Éclatement, une guerre émanant de la folie provoquée par leur puissance fraîchement acquise. Une guerre qui sonna le renoncement de la Volonté suprême. Ainsi viendra l'heure des Sans-éclat, eux à qui se refusa jadis la grâce dorée, et qui furent exilés de l'Entre-terre.Vous qui avez péri et qui pourtant vivez, cheminez vers l'Entre-terre, par-delà la Mer de brume, pour vous tenir devant le Cercle d'Elden.Et ainsi en devenir Seigneur.Explorez l'Entre-terre, un nouveau monde de fantasy conçu par Hidetaka Miyazaki, créateur de l'incontournable série de jeux vidéo DARK SOULS, et George R. R. Martin, auteur de la série de romans de fantasy Le Trône de fer, classée sur la New York Times Best Seller list.Partez en quête du puissant et mystérieux Cercle d'Elden. Rencontrez des adversaires à l'histoire riche, des personnages qui ont leurs propres raisons de vous aider ou de vous mettre des bâtons dans les roues, et de redoutables créatures.ELDEN RING propose d'immenses et prodigieuxpaysages, parsemés d'obscurs et tortueux donjons tous reliés naturellement entre eux.Arpentez ce monde époustouflant à pied ou à dos de monture, en solitaire ou avec d'autres joueurs, et immergez-vous dans ses plaines verdoyantes, ses marécages suffocants, ses montagnes vertigineuses, ses châteaux lugubres et bien d'autres lieux majestueux, le tout dans un terrain de jeu d'une envergure jamais vue dans un titre FromSoftware.Créez votre personnage dans cet Action-RPG extrêmement soigné de FromSoftware. Définissez votre propre style de jeu en testant un vaste arsenal d'armes, de sorts et de techniques à découvrir dans le monde.Jetez-vous dans la mêlée, éliminez furtivement vos ennemis un à un, ou faites appel à vos alliés. Avec d'innombrables options à votre disposition, vous serez entièrement libre d'aborder l'exploration et le combat comme bon vous semble.