Deviation Games a annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord historique pour le studio indépendant de développement de jeux, qui consiste à développer une propriété intellectuelle originale AAA révolutionnaire avec Sony Interactive Entertainment. Dave Anthony (Black Ops I & II) et Jason Blundell, deux vétérans du développement de jeux vidéo et amis de toujours, se sont associés une nouvelle fois pour codiriger le studio. Forts de leur succès dans la création de jeux qui ont battu des records et généré des milliards de revenus, ils ont réuni une équipe de plus de 100 "Deviators" pour développer ce titre de jeu d'avant-garde.



"Le PDG de Deviation, Dave Anthony, a déclaré : "Libérer la créativité et donner la liberté de créer quelque chose d'entièrement nouveau est un rêve devenu réalité. "C'est un honneur de travailler avec Sony et toute son équipe. Leurs antécédents en matière de production de jeux de haute qualité et primés sont inégalés, et nous ne pourrions pas être plus ravis de saisir l'opportunité d'élargir le portefeuille de PlayStation. "



"Nous constituons une équipe de développeurs passionnés, créatifs et expérimentés pour affronter l'inconnu !", déclare Jason Blundell, directeur créatif. "Notre équipe aime jouer aux jeux aussi bien que les créer, donc faire un foyer pour que les développeurs puissent créer le meilleur travail de leur carrière n'est pas seulement notre objectif... mais notre vocation."



"Dans notre secteur, dans l'art de créer les meilleurs nouveaux jeux, il n'y a absolument aucun substitut au mariage du talent pur, de décennies d'expérience et de l'expérience éprouvée que l'équipe de Deviation apporte à la table", a déclaré Hermen Hulst, responsable de PlayStation Studios. "Nous sommes honorés de nous associer et d'investir dans des créatifs audacieux, conscients des défis que représentent la constitution d'équipes à partir de rien et le développement de nouvelles IP à succès. Nous sommes très enthousiastes quant à la vision créative que Deviation met en œuvre avec passion pour son premier projet original", a ajouté Hulst.

"Une IP AAA originale et novatrice-L'équipe compte plus de 100 développeurs à l'heure actuelle.-Carte blanche pour créer quelque chose d'entièrement nouveau-A la tête les anciens de Treyarch dont l'ex-codirecteur (Black Ops I et II)