Bon ok, c'est issu d'un puzzle, et repris dans un nouvel accessoire de Hori pour la Switch :Mais ça serait quand même exactement le type de map que je souhaiterais, avec des environnements qui ont tous l'air d'être assez uniques.Le tout avec des intérieurs, des ruines, des donjons, des tours, manoirs, grottes, des châteaux, lacs et marais...Ce qui manque clairement à BotW aujourd'hui, trop porté sur les extérieurs.