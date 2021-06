Pour résumer :- Désactiver le mode Hotspot,- Désactiver le WSP,- Changer le SSID et ne plus le diffuser,- Vérifier que le wifi utilise le protocole WPA2,- Changer le mot de passe wifi par défaut,- Activer la planification (coupure du wifi de 01h00 à 07h00 par exemple),- Activer le filtrage MAC pour éjecter les appareils non authentifier,- Réduire la plage d'attribution des adresses IP du DHCP,- Privilégier le branchement filaire au wifi si possible,- Désactiver l'UPnP et ouvrir manuellement les ports,