Je vient de vérifier les statistiques de mon foyer avec Pi-Hole, ils sont édifiants.....Voici les statistiques sur les 24.000 requêtes envoyés depuis mon foyer en 2-3 jours.-Nombre de requêtes totales : 19.000- Iphone (blindés en applications intrusives) : 11759 dont 5135 bloqués,- PC portable Windows 10 : 5928 dont 967 bloqués,- PS4 (Disney Plus) : 1445 dont 390 bloqués,D'ailleurs je crois que l'erreur 83 avec Disney Plus est en train de faire rager ma femme- Nombre de requêtes totales : 6160- Iphone : 172 (zebi les applications intrusives) pour 52 bloiqués- PC portable Ubuntu : 2617 pour 541 bloqués,Je signale que je suis systématiquement connecté en VPN et que j'utilise au maximum des alternatives aux logiciels propriétaires. On vois la différence.Et à ma grande surprise, Firefox est un sacré bavard au point que j'ai désactivé la télémétrie.Ce qui est bien avec ce genre d'outils c'est qu'on constate à quel point notre vie privé a littéralement disparus sous le poids des appareils connectés.- Faire fermer sa gueule à Windows 10 sur le PC de ma femme : https://www.malekal.com/outils-supprimer-telemetrie-windows10/ - Nettoyer les applications inutiles de mon Iphone,Ces optimisations feront l'objet d'un article en cours de rédaction pour que celui puisse servir au plus grand nombre.