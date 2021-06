Le fameux JRPG réalisé par des membres ayant travaillé sur Shin Megami Tensei autrefois, sera disponible au japon le 14 octobre sur Switch, PS4 et PS5.Si l'éditeur était connu (FuRyu), on apprend que la société qui développe le jeu est Lancarse ( http://www.lancarse.co.jp/work.html Le 1er trailer devrait être diffusé demain

Who likes this ?

posted the 06/09/2021 at 08:31 AM by xenofamicom