L'une des applications phares de mon domicile et de nombreux possesseurs de Raspberry Pi- Bloque les publicités,- Bloque les tracker,- Plus intéressant, il bloque la télémétrie (Windows 10, Smart Tv etc)- Bloque les malwares,Et dispose d'autres options très pratique comme le bon vieux serveur DHCP.Le top c'est de le combiner avec plusieurs DNS simultanément pour éviter la censure et encore mieux, de l'utiliser avec son propre DNS récursif comme Bind ou Unbound.On interroge son propre DNS pour les premières requêtes et les prochaines seront mises en cache, ce qui évite d'aller interroger celui de votre FAI ou celui de GoogleEt l'installation est à la porté du plus grand nombre (un tutoriel est en préparation).