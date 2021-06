VoilàPetit billet rapide, juste pour stipuler à la plèbe de la toile mondiale que je viens enfin de me mettre à, surAlors, je sais bien que les joueurs PS5 ont d'ores et déjà eu leurs exclusivités next-gen (etont d'ailleurs l'air super sympas), mais sur Series X, j'avais pas encore reçu ma petite baffe perso. J'adore ma console, j'adore la rétro, j'adore le gamepass, tout ça c'est très bien.Mais il me manquait quand même quelque chose. Le soft qui te faire direBen je l'ai trouvé avec REVIII. Qui est, ironie du sort, un titre cross-gen. Comme quoi. Mais bref.Ce jeu, putain. Sur SX, il tourne en 4K/60fps/ray-tracing. Et là, j'entends déjà les technophiles me nuancer le truc à coups deou encore. Mais je m'en fiche un peu, en fait, de tout ça. Moi, ce que je vois, c'est mon ressenti subjectif de joueur. Dépourvu de compteur de pixel ou de frames par seconde. Et je ne vois qu'un truc, en fait :De Dieu, que c'est beau ! o_OC'est ouf. Mais ouf de ouf, en fait. C'est pas tant les persos ou ennemis, d'ailleurs (plutôt génériques, finalement) que les décors. Les phases d'exploration, entre les phases d'action. Mais c'est juste incroyable, ces images, sérieux. Combien de fois me suis-je arrêté devant une simple lampe, un reflet par-ci, un éclairage tamisé par-là. J'en reviens pas, en fait. J'ai l'impression d'être riche, d'avoir un PC de fou. Ce qui doit bien faire rire les vrais PCistes, d'ailleurs.Mais pour le consoleux-only que je suis, c'est du jamais vu, cette histoire.PS : Et vu mon courage légendaire, j'avance à tous petits pas. Genre une heure max par session de jeu. Du coup, pour moi, grosse durée de vie en perspective ! xDVoilà, c'était l'article useless du jour. Mais fallait que je partage mon émoi.Bon jeu à tous, quelle que soit votre plateforme !Love,Bobo