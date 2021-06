Que diriez-vous d'un VPN plus performant que la concurrence, qui crypte l'ensemble de votre trafic avec un résolveur DNS et un filtrage des publicités au cœur de votre réseau local ? C'est ce que propose WireHole qui regroupe Wireguard, Unbound et Pi-Hole.Pour ma part, j'en suis ravis. Que ce soit avec mon smartphone ou mon PC professionnel, tout mon trafic est crypté et passe par l'adresse IP publique de mon domicile (idéal quand on utilise un wifi public sans se faire espionner). De plus, Pi-Hole filtre les publicités et autres trackers pendant ma navigation, j’accède à mes serveurs domestiques et le résolveur DNS fait office de cache pour accélérer le chargement des pages.