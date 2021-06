Bonjour à tous!La collection s'agrandit avec cette figurine exceptionnel de Broly en OOZARU LEGENDAIRE!Une transformation que beaucoup de personnes ont du adoré faire dans certain jeux de DBZ!Le prix ? 11 euros !Pour ce prix voici ce que vous pourrez peut être retrouver dans votre boite aux lettres! Bon stop, ça viens de WISH j'avoue x) mais très satisfait elle impose( Nouvel appareil, donc j'expérimente un peux et je jauge ) désoler si y il y a des petits truck gênants ( sonores, images )