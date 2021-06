Autres

La nouvelle console d'Atari, l'Atari VCS est prête à être lancée le 15 juin. Selon Game Informer, Atari aurait prévu de sortir la console seule au prix de 300$ et un pack avec une manette supplémentaire serait disponible pour 400$. La console sera disponible chez Best Buy, GameStop, Micro Center et sur le site officiel de l'Atari VCS.Le fabricant de contrôleurs tiers PowerA a créé deux nouvelles manettes pour l'Atari VCS : une inspirée du joystick classique de l'Atari 2600, et un contrôleur de jeu plus moderne. Les deux manettes sont sans fil, se rechargent via un câble USB-C et sont dotées de vibrations ainsi que de voyants lumineux. Chaque manette sera vendue au détail au prix de 60$.La nouvelle console d'Atari, malgré son aspect rétro est pensée comme une véritable machine multimédia moderne. Plus d'une douzaine de jeux modernes sont fournis avec la console en plus de 100 jeux classiques de l'Atari 2600. Les utilisateurs auront également accès à l'Antstream Arcade, un service de jeux en streaming proposant une collection importante de jeux rétro.Les utilisateurs auront également la possibilité d'accéder à des applications comme Netflix, Disney + ou Youtube et d'aller sur internet grâce à Google Chrome. De plus, Windows, Ubuntu et Chrome OS peuvent être installés sur l'Atari VCS. Enfin, d'un point de vue technique, la machine est capable d'une résolution 4K et HDR. Elle est équipée d'un processeur AMD Ryzen et dispose d'un espace de stockage interne avec des capacités d'extension, ainsi que du Bluetooth 5.0, de l'USB 3.0 et d'un support Wi-Fi.