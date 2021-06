A défaut d'avoir un perso de KOF XV, on a droit cette semaine à la bande annonce du prochain personnage du season pass 3, Amakusa Shiro Tokisada qui sera disponible le 14 juin prochain.Les joueurs de la première heure (Samurai Spirits 1993) doivent se souvenir de ce boss assez relou.Pour rappel, le 4ème et dernier perso du season pass 3 nous viendra de Guilty Gear et il pourrait s'agir de Baiken (rumeur à ce stade, ne vous coupez pas le zboub si c'est pas le cas

Who likes this ?

posted the 06/03/2021 at 07:22 AM by xenofamicom