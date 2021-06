C'est à travers l'hebdomadaire Famitsu qu'Atlus a choisi de teaser un nouveau RPG de thème "Scolaire" pour le 10 juin, l'équipe de développement inclurait des anciens membres de Shin megami tensei commençant par les initiales S, I, M et N.Mise à jour :le projet se précise un peu plus avec un site web et un compte twitter officiels et serait intitulé Monarkles 4 développeurs ayant travaillé sur shin Migami Tensei seraientKazunari SuzukiRyotaro ItoTsukasa MasukoAya NishitaniLe site Web fait référence à un numéro de téléphone japonais 050-3204-4961 qui semble bien réel, Si vous le appeliez vous entendriez des cris et une voix disant quelque chose comme "Enfin. Je t'ai attendu, mon stupide, idiot et précieux enfant"le code source de la page web inclut également un message bien intriguant ''Four choices. Four fates. The choice is your ego’s to make. Abandon all hope, ye who enter here.”Aucun mot jusqu'à maintenant sur le potentiel développeur ou éditeur du jeu.