Sans surprise, le jeu de combat star de chez SNK vient d'être repoussé au 1er trimestre l'an prochain a cause d'un changement de moteur qui devrait permettre à l'équipe de proposer un jeu un poil (de c*l) plus fin et mieux animé...Plus sérieusement, la raison évidente du report c'est tout simplement le Covid qui continue de nous pourrir la vieSNK explique sur son twitter que l'état d'urgence (au japon) les empêches d'avancer comme il le souhaiterait car les contaminés ne cessent d'augmenter.

posted the 06/02/2021 at 04:18 AM by xenofamicom