J'ai une question est ce que quelqu'un a déjà revendu ses jeux à la Fnac ? j'ai revendu 2 jeux hier, on m'a donner une feuille avec le récap ainsi que le montant du bon d'avoir gaming. mais je ne sais pas comment m'en servir au final car le montant de cette reprise n'apparait même pas sur mon compte fnac. merci bien.

Like

Who likes this ?

posted the 06/01/2021 at 10:19 PM by smashfan