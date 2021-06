Salut à tous, j'ai récemment acquis un clavier/souris pour un meilleurs conforts sur les FPS ainsi que certain jeux comme Minecraft, et un problème s'oppose à moi quand je joue avec des amis je passe par le chat de groupes, le son du jeu plus celui du mircro passe par la manette et vue que je joue avec le clavier/souris la manette s'eteint au bout d'un certain d'inactivité ce qui est plus tôt ennuyant, j' aurais donc aimer savoir si quelqu'un avais une astuces pour palier à ce problème ?