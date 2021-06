Voici le premier tutoriel d'une longue liste dédié à la solution de virtualisation PVE (Proxmox Virtualization Environment)Ce blog (qui est plus un bloc note) dois me servir pour créer de la documentation au travail donc j'en profite par la même occasion pour partager mes connaissances accumulés en 3 ans de pratique intensive de l'informatique côté serveur.Le blog traitera :- De Proxmox VE (installation, configuration, optimisations, mes trouvailles et astuces personnelles) et comment faire fonctionner un ou plusieurs serveurs (sous forme de cluster) à domicile,- Créer des machines virtuelles et mes astuces pour un fonctionnement optimal,- Des articles qui traiteront sur l'histoire de la virtualisation et des conteneurs,- Des tutoriaux de vulgarisation sur les commandes de base Linux et comment supprimer cette peur de manipuler le CLI,- Beaucoup, beaucoup d'articles sur les applications sous Docker,- Et pourquoi pas des articles sur l'émulation mais ce sera en HS,Bref, je dévoile TOUTPour les projets futurs :- Je dois voir comment intégrer Disqus pour permettre l'ajout de commentaires,- Il y aura sûrement un serveur Rocket.Chat pour créer une petite communauté autour du blog,Si vous avez des suggestions d'articles, n'hésitez pas à m'en faire part.Bon dimanche