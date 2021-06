Cette semaine a vu sur le net une information selon laquelle Masahiro Sakurai, célèbre créateur de Kirby mais aussi de la série Smash Bros, envisagerait de prendre sa retraite de l'industrie du jeu vidéo et également de sa chronique dans le Famitsu d'ici la fin de l'année.Comme prévu, il y a une petite erreur de traduction (ou d'interprétation): Sakurai prendra bien sa retraite mais uniquement de sa chronique Famitsu une fois que les 2 derniers combattants du fighter pass 2 seront disponibles (d'ici la fin de l'année donc).Il est assez confiant pour que le développement de ces 2 derniers combattants se terminent d'ici la fin de l'année et il aurait confirmés qu'avec ça, le jeu Smash Bros Ultimate serait bel et bien terminé (a priori - ou a fortiori -, pas de fighter pass 3 donc!)Il continuera donc a travaillé dans l'industrie du jeu vidéo par la suite, et bien sûr, il n'a rien dévoilé de ses futurs projets.