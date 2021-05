Salut à tous, fan de goodies, de figurine, de mangas et j'en passe!Aujourd'hui nous sommes avec une UNBOXING d'exception !Pour les amoureux de Dragon Ball, à prix très raisonnable !Aucune pub pour le site en lui même vous êtes grand pour faire vos choix!Je suis en tous cas plus que satisfait de l'achat! 27 euros au lieu de 40 euros pour ce GOKU BLACK ROSE de 25 CM s'il vous plait!De plus le site n'es absolument pas conseiller par 95% des acheteurs. J'ai eu de la chance ?! Ont ne sera jamais !