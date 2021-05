Je stream et je joue en ce moment à ces jeux :

★ It Takes Two (Upgrade PS5) avec un pote

★ Resident Evil Village (Stadia)



Prochaine réception :

★ Ratchet & Clank : Rift Apart (11/06/21)

Qualité du stream : 1080p@60fps

Au cas ou vous ne verrez pas le stream, voici les liens :

Live Twitch :

Cliquez ici

Live Youtube :

Cliquez ici

Rediffusions Twitch :

Rediffusions Youtube :

On continue l'aventure jusque 22h30 (state of play ensuite ...)J'attends que le poto rejoint la game, on commence dans 15min ![url=][/url]