A en croire différente source, Nintendo pourrait annoncer (ou officialiser) très bientôt le nouveau modèle de son hybride à succès.Un article de Bloomberg laisse penser que la production de masse commencera en juillet pour une sortie vers septembre ou octobre, et un prix supérieur à 299$.On peut lire aussi que la console devrait être présenté avant l'E3 afin que Nintendo et les éditeurs puissent se focaliser sur les jeux durant l'évènement digitale.L'article en question: http://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-27/nintendo-plans-upgraded-switch-replacement-as-soon-as-september Emily Rogers (une insider plus ou moins fiable) confirme la chose en allant jusqu’à annoncer la sortie d'un jeu Metroid (pas Metroid Prime 4!!) d'ici la fin de l'année.Selon elle, l'annonce de la Switch "Pro" est imminente...

posted the 05/27/2021 at 05:13 AM by xenofamicom