Ce qu'on espérait pour des remakes de Final Fantasy, c'est Dragon Quest qui va y avoir droit.En effet, le très joli moteur d'Octopath Traveller va être mis à contribution pour le remake de Dragon Quest III est le résultat est juste magnifique.Aucune plateforme annoncée, mais le jeu est prévu pour une sortie mondialeDragon Quest X OFFLINE a également été annoncé, voici une vidéo:La aussi, pas de plateforme mentionné et aucune autre info pour le moment.Quand a DQXII - The Flame of Fate - on a rien d'autre que ce misérable teaser:6 titres ont été annoncés concernant Dragon Quest: