Les derniers Macbook et Mac mini ont hérité de la puce M1 réalisée par Apple, inspirée de leurs développements pour iPhone, et qui surprend par sa performance comparable à une GTX 1050, alors qu'elle consomme tellement peu énergiquement qu'elle autorise des session de Neflix d'une dizaine d'heures, et que la machine se passe même d'un ventilateur (ce que la Switch ne s'autorise pas !)



L'émulateur Dolphin vient de faire un build dédié à ce hardware, et a testé ses performances.



Il ressort que pour l'émulation Gamecube, la machine a 2/3 de la performance d'une machine fixe (i9 9900 + RTX 3090) en consommant seulement un 10ème de sa puissance. Oui ce n'est pas du Ray Tracing ni du UE5, mais c'est à mes yeux très parlant sur la puissance de la machine.



On a connu dans les années 90 une guerre de la puissance entre les processeur (N64) et encore récemment la comparaison PS5/XSX nous a tenu en haleine. Mais avec cette machine, Mac tient peut être de quoi ne donner une console portable d'une puissance jamais atteinte, et ne consommant énergétiquement quasiment rien comparé à la puissance de radiateur à pierre sèche qu'il faut pour faire tourner les derniers GPU NVidia