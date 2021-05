Bonjour



sujet temporaire,

besoin d'aide pour estimation d'un pc fixe que mon frère voudrait vendre, j'ai une petite idée mais je voulais connaitre vos avis.



Je vous remercie d'avance.



Configuration :



i5 6400

Ventirad Be Quiet Pure Rock

msi B150M Mortar

Asus dual 1060 3go ( 2 palmes cassées bêtement sur un ventilo, mais sans aucune conséquence sur la temp après une session test sur du jeuxvidéo)

2x 4go ddr4 2133mhz HyperX (2 slots libres)

HDD 1To Seagate Baracuda

SSD 120go Sandisk Plus

lecteur/graveur DVD

Boitier Z9 Neo normalement équipé 5 ventilos (2 devant, 2 en haut, et 1 arrière), mais 1 de devant ne fonctionne plus correctement, il fait beaucoup de bruit pendant 2min au démarrage et après fonctionne correctement (il est donc débranché).