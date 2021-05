Comme vous le savez, l'histoire de l'Espagne médiéval, c'est une de mes grandes passions.En écrivant une synthèse sur les 900 ans de présence musulmanes (711-1606) dans la péninsule ibérique, je tombe sur la période du XIIeme qui vois la division régner entre les royaumes chrétiens. Ces divisions ne vont pas les empêchés de conquérir des territoires comme le royaume d'Aragon qui va annexer Saragosse en 1118.Et ta ce petit comté qui pousse, qui pousse et qui deviendra suite aux conquêtes de Lisbonne et Santarem le royaume du Portugal sous Alphonse 1er (Afonso, Ibn Arrik ou El-Bortukali). Ce royaume va atteindre sa forme définitive en 1249 en conquérant l'Algarve (frontière Sud). C'est l'un des plus vieux états d'Europe.C'est un pays qui paie pas de mine au premier abord mais quand tu prend une carte et que tu regarde le nombre de comptoirs ainsi que les territoires conquis, c'est juste dingue qu'un si petit pays soit partis aussi loin. Ils ont pu construire un IMMENSE empire (et faire un max de fric avec la traite transatlantique dont ils ont étaient les plus gros bénéficiaires mais chut).Ça donne envie de faire une synthèse sur l'histoire de ce pays