En ce moment sur la chaîne twitch :

★ It Takes Two (Upgrade PS5) avec un pote



Prochaine réception :

★ Ratchet & Clank : Rift Apart (11/06/21)

Qualité du stream : 1080p@60fps

Au cas ou vous ne verrez pas le stream, voici le lien :

Live :

Cliquez ici

Rediffusions :

Cliquez ici

Premier test Live via Stadia sur mon Youtube perso (pas celui de la bannière), donc je m'en fiche complètement des abonnements, like, commentaires etc ... c'est vraiment juste pour vous partager le jeu, rien d'autre ^^, il y aura des replay également.En espérant que ça tourne bien car je joue en wifi via le laptop, puis image que je retransmets via l'hdmi sur la grande tv + je stream en même temps le jeu sur youtube, j'ai la fibre mais bon c'est via le wifi donc on verra ^^ il faut une solide connexion là ^^ ça vous donne un aperçu de la version stadia (4K 60fps) mais je stream en 1080p, donc c'est moins jolie par rapport à ce que je vois à l'écranPour ceux qui demande Pourquoi Stadia ? J'y ai déjà répondu ici : https://www.gamekyo.com/blog_article455360.html