On a aujourd'hui la confirmation de la présence des jeux suivants à l'E3 (ou période E3), et je ne mets que les jeux hypés évidemment :

From Software (avec BN ou sans) : - OOOHH ELDEN RING (confirmé par Omni de Resetera aujourd'hui même) - Armored Core ?

Bandai Namco / From Software: - Tales of Arise - Nouveau Tekken ??

Who likes this ?

posted the 05/24/2021 at 12:30 PM by onihanzo