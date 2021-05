Vous avez pensé à un jeu DreamCast? PerduGraphiquement, ça se discute, la console de Sega est tout à fait capable de faire bien mieux.J'avoue, j'ai vraiment trop wonte de faire un article sur ce truc, mais vu que l'actu est pas terrible en ce moment, je partage avec vous ce fardeauPour les intéressés qui feront semblant d'atomiser le jeu sur le site et qui le commanderont malgré tout, il sortira le 4 juin 2021. Je vous invite à bien réfléchir et à garder votre pognon...A noter que c'est la 2ème fois que Nintendo prend en charge un jeu basé sur des super héros (Marvel Ultimate Alliance 3 et cette chose)

Who likes this ?

posted the 05/24/2021 at 01:32 AM by xenofamicom