ou plutôt hier, faut tout configurer maintenant ^^Encore un nouveau Laptop ^^ c'est ce modèle (Huawei D16, j'ai actuellement le D15) :Je pu l'avoir à la Fnac pour 765€ au lieu de 900€16,1"512go ssd16go de ramAMD Ryzen 5-4600H (6 cœurs et 12 threads fonctionnant à 3 GHz avec un boost possible jusqu’à 4 GHz)Pas pour du gaming mais top pour de la multitâche, montage vidéo, retouche photoplus d'infos ici : https://www.lesnumeriques.com/ordinateur-portable/huawei-matebook-d16-p62727/test.html

posted the 05/23/2021 at 09:18 AM by ioop