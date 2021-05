SYNOPSIS



Rodrigue, "El Cid", cherche à concilier amour et honneur : alors qu'il doit mener le combat contre les Maures qui envahissent l'Espagne, il tue en duel le père de Chimène, son grand amour.

Il faut revenir au IXeme siècle. J'ai fait bref pour ne pas vous surcharger d'informations et puis entre nous, c'est GOT dans la péninsule ibérique- Al-Andalus est au summum de sa puissance sous les règnes de Abderrahman iii et Al-Hakam II. Une économie prospère, des tensions ethniques apaisés, une armée redoutable et un essor des arts et des lettres font la renommée du califat dans l’ensemble du monde connus. Les relations avec les royaumes chrétiens du nord (en dehors de quelques raids) sont au beau fixe (certains deviennent les vassaux du califat et paient tribus), l'influence des Fatimides est contenus au Maghreb et les Abbassides (ennemis historique des Omeyyades) deviennent de plus en plus vulnérables.- Le pouvoir profond usurpe le pouvoir du jeune calife Isham II (11 ans). Le vizir Almanzor devient le maître d’Al-Andalus. Ce dernier va maintenir la supériorité militaire du califat au point de devenir de plus en plus belliqueux avec les royaumes chrétiens du nord. Les expéditions à répétitions (plus de 50), la mise à sac du Comté de Barcelone et surtout celui du site de pèlerinage de St Jacques de Compostelle provoque l’indignation dans toute la chrétienté. A la mort du vizir en 1002, une crise de succession entre les dynasties Omeyyades et Idrissides couplé à une guerre civile provoque la chute du Califat en 1031. Al-Andalus se divise en une vingtaine de royaumes (Taifas). La situation est plus que critique.Le Xieme siècle sera dominé par deux figures incontournable du coté chrétien. Alphonse VI, roi de Castille (plus puissant royaume chrétien) et Rodrigo Diaz De Vivar dis Le Cid (Sayyid), seigneur). Les taîfas plus divisés que jamais ne font pas le poids face à des royaumes chrétiens de plus en plus puissants. Les taîfas paient tribus aux royaumes chrétiens, se vautre dans le luxe, lèvent des taxes illégales selon la loi religieuse et se font souvent la guerre entre eux.- De l’autre coté du détroit de Gibraltar, des berbères Sanhaja du Sahara vont fondés ce qui deviendra l’un des plus puissants empire africains (sans exagération), l’empire Almoravide. De succès en succès, ils vont provoquer la chute de l’empire du Ghana, prendre le contrôle du commerce transsaharien (contrôle des mines de sel et mines d’or), conquérir le Maghreb jusqu’à Alger et fonder la ville de Marrakesh. Leur réputation dépasse les frontières et des délégations d’Al-Andalus demande à leur souverain, Yusuf ibn Tachfin (le Dark Vador musulman au début du film) à l’aide pour les libérés de leur situation.: naissance de Rodriguo Diaz de VivarBon visionnage