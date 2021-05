Bon bah je suis à court d'idée.J'ai reçu ma nouvelle alimentation, j'ai tout branché sur la nouvelle carte mère, sur mon nouveau cpu, sur mes nouvelles mémoires vives, j'ai branché mon ancienne CG, et toujours la même merde.Ca s'allume au contact et puis plus rien.Je suis vraiment désabusé. Si quelqu'un a une idée, je pourrais même faire un twitch live avec mon téléphone s'il faut pour montrer.Merci de votre aide.